Giornata mondiale poveri: Napoli, domani il card. Sepe celebra Messa e pranza con 100 poveri

Domani, domenica 19 novembre 2017, Giornata mondiale dei poveri, istituita da Papa Francesco a conclusione del Giubileo della Misericordia dello scorso anno. L’arcidiocesi di Napoli celebrerà la Giornata con il Cardinale Sepe, il quale, alle ore 10.15, accolto dal parroco don Jonas Gianneo, sarà nella parrocchia di Santa Maria Francesca delle Cinque Piaghe, in via Nazionale delle Puglie 202, per la liturgia eucaristica e il pranzo con circa 100 poveri. Iniziative analoghe sono state promosse anche in altre parrocchie della città e della provincia.