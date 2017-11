Giornata mondiale poveri: Lettonia, iniziativa “Fuoco della misericordia” per sostenere i 2000 poveri sostenuti dalla Caritas

In preparazione alla prima Giornata mondiale dei poveri, la parrocchia della cattedrale di San Giacomo a Riga ha invitato i fedeli a donare cibo e prodotti per l’igiene. Sono state messe delle ceste in chiesa per questa raccolta e il gruppo Caritas ha preparato dei pacchi dono che saranno distribuiti domani ai poveri della parrocchia. Lo riferisce al Sir Ingrīda Lisenkova, del servizio d’informazione della Conferenza episcopale lettone. La principale iniziativa di questa giornata nel Paese, organizzata dalla Caritas, è il “Fuoco della Misericordia”: una vendita di candele i cui proventi serviranno per sostenere le attività della Caritas. “Si è calcolato che durante un anno i gruppi lettoni della Caritas offrono sostegno a circa 2000 persone”, spiega Lisenkova. La vendita delle candele sarà un modo anche per informare e sensibilizzare sulle attività della Caritas che è molto diffusa a livello parrocchiale per rispondere “ai bisogni concreti nelle comunità locali”.