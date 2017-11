Giornata mondiale poveri: Caltanissetta, la preghiera-meditazione del vescovo distribuita nei luoghi di cura del territorio

Nella diocesi di Trapani la Giornata mondiale dei poveri verrà solennizzata con una iniziativa della Caritas diocesana, che diffonderà in tutti i luoghi di cura del territorio, principalmente i tre Ospedali di Caltanissetta, S. Cataldo e Mussomeli, “una preghiera-meditazione del vescovo, mons. Mario Russotto, per invitare tutti, credenti e non, a riflettere su un’emergenza-povertà che oggi nel nostro mondo non riguarda soltanto il disagio economico, ma tante solitudini, abbandoni, fragilità e marginalità delle nostre esistenze”.

“Signore apri il tuo cuore e accoglimi con amore, donami carezza di pane e balsamo sia l’acqua stamane. Schiudi la mia anima al sorriso e rendi sicuro il mio passo indeciso. Rendimi la gioia di ospitare e fa’ che sia pronto a visitare. Accendi nel mio cuore la speranza e aiutami a credere con costanza. Amen”. Così scrive il vescovo nella preghiera-meditazione che sarà diffusa domani.