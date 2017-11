Giornata mondiale poveri: Alessandria, domenica 19 novembre si inaugura il poliambulatorio “Nessuno escluso”

In occasione della prima Giornata mondiale dei poveri, domenica 19 novembre, ad Alessandria, verrà inaugurato il poliambulatorio “Nessuno escluso” realizzato nei locali della parrocchia di san Rocco. Si tratta di un frutto del Giubileo della Misericordia che ora trova concretezza. “L’opera – spiega Roberto Massaro, presidente dell’Associazione opere giustizia e carità della diocesi di Alessandria – comprende sostanzialmente un ambulatorio medico e uno odontoiatrico, e il servizio delle docce, che sarà operativo dalla prossima primavera”. I due ambulatori sono stati realizzati anche grazie al contributo del Lions Club e della Fondazione Social. “Attraverso gli introiti dell’8xmille, la diocesi – che ha già messo a disposizione i locali – si farà carico anche della copertura dei costi annuali di gestione”. L’inaugurazione è in programma alle 11 e seguirà la celebrazione della messa presieduta, alle 10, dal vescovo di Alessandria, mons. Guido Gallese. Alle 12, poi, è in programma un momento di festa con i poveri.