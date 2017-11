Disabilità: Cbm Italia onlus, un cartone animato per avvicinare i più piccoli ai valori della solidarietà e inclusione

“Le avventure di Cibì” è il nuovo progetto di Cbm Italia onlus, organizzazione umanitaria internazionale impegnata nella prevenzione e cura della cecità e della disabilità nei Paesi del Sud del mondo. Un cartone animato che prova ad avvicinare i più piccoli ai valori di solidarietà, inclusione ed empatia nei confronti del prossimo, soprattutto dei loro coetanei con disabilità che vivono dall’altra parte del mondo. Protagonista della serie è il rinoceronte Cibì, operatore sul campo di Cbm, che insieme alla sua squadra di 5 amici-aiutanti vive in ogni puntata l’avventura di portare aiuto a qualcuno in difficoltà. Il cartone animato, di 10 puntate della durata di 2,5 minuti ciascuna, è realizzato dalla casa di produzione MagaAnimation e ambientato ogni volta in uno dei Paesi di Africa, Asia e America Latina in cui lavora Cbm.

Il cartone animato nasce dai risultati della ricerca “I bambini e la disabilità nel Sud del mondo” – realizzata dall’istituto AstraRicerche – condotta su quasi 1.000 bambini di 51 classi primarie di Milano e Provincia, per comprendere quanto i bambini conoscano le grandi differenze tra le persone che vivono nelle diverse parti del mondo. “Il cartone animato – si legge in una nota – si inserisce nei progetti di sensibilizzazione di Cbm rivolti ai bambini in Italia. L’obiettivo è creare un ponte tra i bambini italiani e quelli che Cbm aiuta nei Paesi più poveri del mondo affinché valori come solidarietà, inclusione e saper volgere lo sguardo oltre la propria realtà vengano coltivati fin da piccoli”. Sono nati così il progetto per le scuole “Apriamo gli occhi”, il giornalino “Occhiolino”, il club “Amici di Cibì” e più di recente il cartone animato. “Attraverso tutti i nostri progetti rivolti all’infanzia, come il progetto scuola, il giornalino ‘Occhiolino’ e oggi il cartone animato, abbiamo accolto la sfida di comunicare i nostri valori con la leggerezza e la freschezza proprie dei bambini: sono loro infatti gli adulti di domani, nelle loro mani è il loro e il nostro futuro”, ha dichiarato Massimo Maggio, direttore di Cbm Italia onlus. Il cartone animato sarà presentato alle ore 10.30 di domenica 26 novembre allo Spazio Cinema Anteo di Milano, con un evento aperto al pubblico e alle famiglie, in cui saranno proiettate in anteprima le prime due puntate del cartone. Info: www.leavventuredicibi.org