Diocesi: Prato, stasera don Epicoco presenta in cattedrale il suo libro “Sale, non miele. Per una fede che brucia”

Sta girando l’Italia con il suo ultimo libro e farà tappa anche a Prato. Stasera, alle 21,15, don Luigi Maria Epicoco presenterà in cattedrale “Sale, non miele. Per una fede che brucia”. Giovane sacerdote aquilano, classe 1980, è autore di numerose pubblicazioni e insegna filosofia alla Pontificia Università lateranense a Roma. A L’Aquila, sua diocesi di appartenenza, è direttore della residenza universitaria San Carlo Borromeo e nel 2009 ha vissuto personalmente la tragedia del terremoto che ha colpito il capoluogo abruzzese. Don Epicoco è stato invitato dall’associazione Giovanni Paolo II, dall’Azione Cattolica, da “La Lunga Domenica” e dalla Pastorale familiare della diocesi di Prato. “Il sacerdote – si legge in una nota della diocesi – parlerà in particolare ai giovani e proverà, a modo suo, a rispondere alla domanda: ‘Cosa vuol dire avere fede?’. Nel suo libro don Epicoco accompagna il lettore in un vero e proprio ripensamento delle potenzialità della vita cristiana, partendo dalla contestazione di una certa visione ‘buonista’ della fede e ricordandoci che la vita del credente non dipende da nessuna legge che non sia quella della Carità di Cristo donata nel Battesimo”. Per chi volesse, prima dell’incontro a partire dalle 19 è previsto il servizio di apericena su I’Busse, il tipico autobus rosso, inglese a due piani del Santa Rita, attrezzato a pub.