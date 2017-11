Diocesi: mons. Pennisi (Monreale) lunedì incontra alcuni detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo

L’arcivescovo di Monreale, mons. Michele Pennisi, incontrerà, lunedì 20 novembre, in episcopio alcuni detenuti del carcere Pagliarelli di Palermo, che concludono così il progetto interculturale “L’uomo in relazione con se stesso, con gli altri, con Dio, con il cosmo”. L’iniziativa è stata realizzata nella casa circondariale durante l’anno. Dopo il saluto dell’arcivescovo, i detenuti saranno accompagnati nella visita del duomo di Monreale, con “particolare attenzione ai mosaici ispirati al tema della creazione, oggetto di studio all’interno del corso”, si legge in una nota. A seguire, il pranzo nella mensa della Caritas diocesana e l’incontro con i familiari dei detenuti.