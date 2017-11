Diocesi: mons. Giulietti (ausiliare Perugia), “sinodalità e collegialità i temi trattati nella Visita pastorale del card. Bassetti”

Sono stati “481 gli appuntamenti di carattere parrocchiale”, mentre 210 quelli “non di carattere parrocchiale”, tra cui “109 incontri con aziende, associazioni locali, enti e strutture residenziali, 81 visite di scuole statali e paritarie e sedi universitarie, 20 incontri con i rappresentanti delle istituzioni”. Lo ha detto il vescovo ausiliare di Perugia-Città della Pieve, mons. Paolo Giulietti, durante l’assemblea diocesana che si conclude oggi, facendo il punto sulla visita pastorale compiuta tra il gennaio 2014 e il luglio 2017 dall’arcivescovo card. Gualtiero Bassetti. L’ausiliare ha parlato in qualità di coordinatore della visita pastorale alle comunità parrocchiali delle 32 Unità pastorali e agli ambiti sociali di interesse pastorale. “Incontrare il santo popolo di Dio nelle parrocchie e comunità per accogliere e celebrare insieme il dono sorprendente della salvezza, ascolto attento della realtà nei luoghi dove quotidianamente si lavora, si studia e ci si incontra, per la creazione di relazioni significative e verificare il cammino che si sta facendo in seno alle unità pastorali sono stati gli obiettivi della visita”. Tra i temi trattati – ha sottolineato mons. Giulietti -, in primis la “sinodalità e collegialità: dinamiche essenziali per il funzionamento delle Unità pastoriali e l’integrazione pastorale tra le comunità, le aggregazioni, le case religiose, le esperienze caritative, le scuole paritarie”.