Diocesi: Modena, domani mons. Castellucci presiede Messa in memoria delle vittine della strada

Una celebrazione eucaristica in memoria delle vittime della strada sarà celebrata domani, domenica 19 novembre, alle 18, nella cattedrale di Modena. A presiederla sarà il vescovo Erio Castellucci, in occasione della Giornata internazionale per il loro ricordo. L’iniziativa è stata promossa dalla sezione modenese dell’Associazione famigliari e vittime della strada assieme ai partecipanti all’iniziativa “Credo la vita eterna”, un percorso di condivisione con le famiglie ferite da diversi tipi di lutto, ma anche un cammino di fede per dare loro speranza e aiuto, promosso dall’Ufficio Famiglia della diocesi. Il percorso propone incontri mensili per pregare e riflettere insieme sulla Parola di Dio. “La Giornata del ricordo delle vittime della strada è, nel contempo, sia memoria delle persone decedute e condivisione della condizione pesante dei tanti traumatizzati gravemente, sia momento finalizzato a risvegliare le coscienze di tutti”, si legge in una nota.