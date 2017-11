Diocesi: Milano, domani insegnanti, studenti e mondo della scuola alla Messa in duomo con mons. Delpini

Domani, domenica 19 novembre, seconda domenica dell’Avvento ambrosiano, l’arcivescovo di Milano, mons. Mario Delpini, invita insegnanti, studenti e in generale le figure del mondo della scuola alla Messa che presiederà in duomo alle 17.30. Nella dimensione familiare con cui mons. Delpini ha voluto caratterizzare il tempo che precede e prepara al Natale, l’arcivescovo ha espresso il desiderio di vivere la seconda tappa di questo cammino con il mondo della scuola e si è rivolto a questa variegata realtà utilizzando le parole di Papa Francesco: “Auguro a tutti voi, genitori, insegnanti, persone che lavorano nella scuola, studenti, una bella strada nella scuola, una strada che faccia crescere le tre lingue, che una persona matura deve saper parlare: la lingua della mente, la lingua del cuore e la lingua delle mani”.

“L’incontro – si legge in una nota della diocesi – avrà un valore spirituale e anche culturale. Per l’occasione, infatti, sia il Museo del duomo e il Museo diocesano offriranno visite gratuite agli insegnanti. Dalle 15 fino alle 17 i docenti potranno scoprire le tante opere d’arte sacra contenute nelle due prestigiose gallerie in cui la bellezza si è unita alla fede”.

Le prossime domeniche l’appuntamento per la Messa con l’arcivescovo nella cattedrale sarà con i nati nel 1951 coscritti di mons. Delpini (26 novembre), gli operatori sanitari (3 dicembre), le badanti (10 dicembre), gli sportivi (17 dicembre). La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Chiesa Tv (canale 195 del digitale terrestre), Radio Marconi, www.chiesadimilano.it e Twitter @chiesadimilano; su Radio Mater omelia dell’arcivescovo in differita alle 20.30.