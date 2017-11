Diocesi: Foggia, venerdì 24 mons. Galantino all’inaugurazione dell’anno accademico 2017-18 dell’Issr “San Michele Arcangelo”

Il segretario generale della Cei, mons. Nunzio Galantino, inaugurerà l’anno accademico 2017-2018 dell’Istituto superiore di scienze religiose metropolitano “San Michele Arcangelo” di Foggia, venerdì 24 novembre. I saluti delle autorità accademiche, religiose e civili, e gli interventi della studentessa Daniela Marella e del docente Giovanni Chifari anticiperanno la relazione del pro-direttore dell’Issr, Angelo Giuseppe Dibisceglia. Subito dopo, la prolusione di mons. Galantino sul tema “Nella Chiesa e nella società: in ascolto del presente”. Al termine mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo di Foggia-Bovino e moderatore dell’Istituto, proclamerà ufficialmente aperto il nuovo anno accademico. “Nel conferire la laurea in Scienze religiose e la laurea magistrale in Scienze Religiose con indirizzi pedagogico-didattico e pastorale-ministeriale, l’istituto costituisce una preziosa occasione non soltanto per la formazione dei futuri insegnanti di religione cattolica, quanto soprattutto per la formazione dei candidati al diaconato permanente, ai ministeri del lettorato e dell’accolitato, e di quanti operano nelle comunità parrocchiali”, si legge in una nota.