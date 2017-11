Diocesi: Città di Castello, al via il 21 novembre gli incontri della Scuola di formazione teologica “Cesare Pagani”

Prenderanno il via il 21 novembre gli incontri della Scuola diocesana di formazione teologica “Cesare Pagani” di Città di Castello, che, proseguendo un’attività avviata nel 1975, propone degli itinerari di formazione per adulti desiderosi di prendersi cura della fede. “Quest’anno l’impianto è stato completamente rivisto e reso più snello: anziché i tre anni cicli previsti in precedenza vi sarà un tema annuale (nuovo di anno in anno), presentato attraverso alcune discipline teologiche (Morale Sociale, Sacra Scrittura, Liturgia, Catechetica, Spiritualità)”, si legge in una nota.

La scuola si rivolge a chiunque sia desideroso di approfondire la propria fede. “Prendersi cura della fede” è il titolo dell’itinerario di formazione dell’anno pastorale 2017-18 che affronterà il rapporto Chiesa-umanità dal Concilio Vaticano II alla “Evangelii Gaudium”. Le lezioni si svolgeranno sempre al piano terra del Seminario vescovile, di martedì con inizio alle ore 21 fino alle 22.15 circa.

Con inizio il 21 novembre e nei successivi martedì 28 novembre, 5 e 12 dicembre si parlerà di morale sociale con suor Roberta Vinerba e Marco Fiorucci, in particolare il tema affrontato sarà “Dalla Gaudium et spes all’Evangelii Gaudium ”. Il secondo segmento di lezioni riguarderà la Sacra Scrittura sul tema “La Bibbia dalla Dei Verbum alla Evangelii Gaudium – Il Sinodo dei vescovi sui giovani” con relatori padre Giulio Michelini e Nicola Testamigna nei giorni 16, 23, 30 gennaio e 6 febbraio. L’ultimo segmento, “Liturgia e catechetica”, si svolgerà il 20 e 27 febbraio con don Paolo Martinelli sul tema “Dalla Sacrasanctum Concilium all’Evangelii gaudium ”. Il 6 marzo don Samuele Biondini parlerà de “La gioia dell’annuncio ecclesiale” mentre il 13 marzo don Francesco Mariucci affronterà il tema “Essere catechisti e conversione pastorale”. Ultimo appuntamento il 20 marzo per un incontro/laboratorio.