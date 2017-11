Diocesi: Assisi, domenica 26 novembre una giornata di ritiro per le Comunità Maria famiglie del Vangelo

Insieme per pregare, per condividere, per sostenersi vicendevolmente e impegnarsi in parrocchia. Così la Chiesa di Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino si sta rinnovando attraverso le Comunità Maria famiglie del Vangelo che domenica 26 novembre si ritroveranno insieme ad Assisi per una giornata di ritiro aperto a tutti. “Le piccole comunità che si formano in seno alle parrocchie, e si configurano come percorsi comunitari di fede e di evangelizzazione, sono arrivate a quasi 40. Nascono per ravvivare la consacrazione battesimale dei propri membri, che si costituiscono come famiglie spirituali all’interno della famiglia parrocchiale, allo scopo di approfondire la propria formazione evangelica, sostenersi reciprocamente e dedicarsi al servizio nella parrocchia e nella società”, spiega una nota della diocesi.

Il ricco programma della giornata che si svolgerà all’interno del convento dei frati cappuccini alla Domus Laetitiae di Assisi prevede in mattinata alle ore 9 l’accoglienza, alle ore 9,30 la preghiera di lode, alle ore 10 la meditazione di padre Giulio Michelini sul tema “Il Vangelo di Marco”, alle ore 11 l’adorazione eucaristica e le confessioni, alle ore 12 la suddivisione in gruppi e la condivisione, alle 13,15 il pranzo al sacco. Nel pomeriggio alle ore 15 ci saranno le testimonianze delle Comunità Maria famiglie del Vangelo della parrocchia di San Marco di Bastia Umbra sul tema “Parrocchia Famiglia di Famiglie: un progetto concreto”, alle ore 16 la concelebrazione eucaristica e alle ore 17 i saluti.