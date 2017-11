“A Sua Immagine”: sabato 18 novembre secondo speciale sulle chiese di Roma. Don Ciotti incontra Alessandro Bergonzoni. Domenica 19, Giornata mondiale dei poveri

Sabato 18 novembre, alle 15.55, su Rai Uno, “A Sua Immagine” prosegue il suo viaggio nelle chiese di Roma. Dopo la prima parte dello speciale andato in onda sabato scorso, dedicato alle prime costruzioni paleocristiane fino al Rinascimento, la rubrica religiosa della Rai in collaborazione con la Conferenza episcopale italiana – il programma è firmato da Laura Misiti e Gianni Epifani – racconterà storia, arte e architettura delle chiese dagli splendori della Roma barocca per giungere ai nostri giorni. La conduttrice del programma Lorena Bianchetti sarà accompagnata in questo percorso culturale dall’architetto Stefania Ricci e dall’esperto don Andrea Lonardo.

Alle 16.25 spazio a “Le ragioni della speranza”: don Luigi Ciotti incontrerà per l’occasione l’attore, commediografo e pittore Alessandro Bergonzoni, un “uomo di parola” e “provocatore di anime”.

È dedicata alla Giornata mondiale dei poveri la puntata di domenica 19 novembre di “A Sua Immagine”. Alle ore 09.35 su Rai Uno in studio con Lorena Bianchetti interverranno il direttore della Caritas, don Francesco Soddu, e il direttore dell’Agenzia Sir, Vincenzo Corrado. Ci saranno inoltre testimonianze dal territorio di realtà della Chiesa che operano accanto a poveri e famiglie in difficoltà. Ancora, l’inviato Paolo Balduzzi seguirà l’evento in Piazza San Pietro con le associazioni e diocesi provenienti dall’Italia e dall’Europa.

Alle 09.55 la linea al Tg1 Rai per seguire la Santa Messa celebrata da papa Francesco in piazza San Pietro. Alle 11.20 nuovo collegamento con lo studio di “A Sua Immagine” per continuare a parlare di poveri in attesa dell’Angelus alle ore 12.00.