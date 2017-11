Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata dedicata al ricordo di don Oreste Benzi

Sarà dedicata al ricordo di don Oreste Benzi, a 10 anni dalla sua scomparsa, la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 18 novembre, alle 7.55 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, alla vigilia della prima Giornata mondiale dei poveri, presenterà “il racconto di un eroe della cristianità, illuminato dal Vangelo, che – si legge in una nota – ha lottato con tutte le forze contro la vergogna della tratta e della prostituzione, dispensando fiducia e speranza con i gesti e le parole di un padre”. A ricordare la profezia di don Benzi sarà Giovanni Ramonda, presidente della Comunità Papa Giovanni XXIII: ripercorrerà la storia, le opere e le intuizioni del “prete con la tonaca logora” che manifestava una speciale predilezione per i poveri, per coloro che riteneva il perno della storia. A seguire alcune memorabili immagini di don Benzi durante una delle sue tante missioni di strada, di notte, portando in salvo tante prostitute umiliate dai marciapiedi della violenza e della disperazione. Dal successore di don Benzi, poi, la testimonianza del suo primo incontro con il carisma del prete riminese, fino alla decisione di accogliere nella sua famiglia altri 9 “figli” provenienti da varie forme di disagio. Infine, i sogni ed i miracoli di don Benzi “alle frontiere della povertà che hanno capovolto il modo di concepire l’uomo conquistando all’amore e alla gioia i più vulnerabili ed invisibili della società”.