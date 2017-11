Libri: Subiaco, presentato il volume “Un pastore da poco. Don Paolo Pecoraro nella memoria della comunità sublacense”

È stato presentato a Subiaco (Roma) il volume “Un pastore da poco. Don Paolo Pecoraro nella memoria della comunità sublacense”, curato da Ettore Capitani, del “Comitato di studi don Paolo Pecoraro”. Il volume (Scripta Manent Edizioni) racconta gli anni trascorsi da don Paolo Pecoraro a Subiaco, il suo ministero sacerdotale, i suoi insegnamenti, la sua opera pastorale e culturale, attraverso le testimonianze di coloro che, per le ragioni più diverse, sono entrate in contatto con il sacerdote e maestro: alunni e allievi soprattutto, figli spirituali, insegnanti, collaboratori, amici, ma anche perfetti estranei, coinvolti nell’orbita di don Pecoraro in modo apparentemente casuale, e poi restati a lui legati. Assistente ecclesiastico del locale gruppo scout, impegnato con i giovani studenti della Fuci, il sacerdote romano, formatosi all’Almo Collegio Capranica a Roma, è stato a lungo preside del liceo classico ed istituto magistrale “Giovannangelo Braschi” di Subiaco, e un attento studioso della Divina Commedia di Dante Alighieri. Nelle sue lezioni intrecciava sapientemente teologia, letteratura ed astronomia. La sua fama non si limita solo al mondo della cultura. Noto anche il suo impegno politico che gli valse la medaglia d’argento alla Resistenza durante l’occupazione tedesca di Roma. “Il volume – dichiara il curatore, Ettore Capitani – si propone di offrire un contributo a quanti desiderino conoscere l’intero arco di vita del prete trasteverino, non limitandosi alle stagioni dell’impegno politico e della Resistenza antifascista, e si prefigge l’obiettivo di esaminare e tentare di fornire una stima, sia pure approssimativa, del lascito morale che don Pecoraro, nell’arco di diversi decenni, ha offerto alla comunità della valle dell’Aniene, prima che sia trascorsa definitivamente la generazione di coloro che sono cresciuti e si sono formati alla luce dei suoi insegnamenti”.