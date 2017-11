Giornata mondiale poveri: Treviso, domenica 19 novembre messa al park Appiani e pranzo in seminario

In occasione della prima Giornata mondiale dei poveri, domenica 19 novembre, a Treviso, verrà celebrata una messa nella zona del parcheggio Appiani, “dove – si legge in una nota – negli ultimi mesi si sono concentrate, in particolare per la notte, diverse persone, migranti, ma non solo, che non hanno mezzi di sussistenza né un tetto sulla testa”. “Una zona – prosegue la nota – diventata simbolo di marginalità, che però nei modernissimi palazzi ospita molte importanti istituzioni, dalla Questura alla sede di Unindustria, all’auditorium della Fondazione Cassamarca”. L’iniziativa è promossa dall’équipe degli Uffici diocesani della prossimità, di cui fanno parte il Centro missionario diocesano, Migrantes, Caritas, la Pastorale sociale e del lavoro e l’ufficio di Pastorale della salute. “Per essere quella Chiesa in uscita che ci chiede di diventare Papa Francesco – sottolinea don Davide Schiavon, direttore della Caritas Tarvisina – domenica celebreremo alle 11 la messa nella cappella dell’area Appiani, invitando poi chi vive un momento di difficoltà, ma anche altre persone, a condividere un pranzo nel seminario diocesano, cuore della diocesi, dove si formano i sacerdoti, per dire pubblicamente che queste persone in difficoltà stanno al cuore dei progetti e dei pensieri della nostra chiesa diocesana, che non vuol lasciare nessuno ai margini”.