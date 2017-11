Giornata mondiale poveri: Como, lunedì 20 Open Day di “Porta aperta”

Nel pomeriggio di lunedì 20 novembre, in occasione della Giornata mondiale dei poveri voluta da Papa Francesco, la Caritas diocesana di Como promuove un Open Day di “Porta Aperta” il servizio che, in collaborazione con il Comune di Como e la Provincia, coordina le attività cittadine rivolte alla grave marginalità: dormitori, mense dei poveri, bagni pubblici, vestiario. Dalle 14.30 alle 17.30 (cui seguirà la partecipazione alla Santa Messa presso la chiesa del Gesù) gli operatori del servizio assicurano un’apertura straordinaria per mettersi in dialogo con la città. Tutti i cittadini interessati potranno accedere all’ufficio di via Primo Tatti 18 per chiedere informazioni sulle attività svolte e per scambiare idee e opinioni con gli operatori del servizio. Secondo la relazione sociale 2016 sono state oltre 1000 le persone seguite per un totale di oltre 5mila colloqui. Per quanto riguarda le utenze: gli uomini italiani sono stati 183, quelli stranieri 582; le donne italiane 42, mentre le straniere 235. Per quanto riguarda la nazionalità delle persone che accedono al servizio: al primo posto l’Italia, seguono Ucraina, Pakistan e Marocco.