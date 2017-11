Giornata mondiale poveri: card. Bassetti, “contatto con i poveri ci converta a stili di vita diversi”

“Non fare solo qualcosa di più, ma permettere che il contatto con i poveri ci converta a stili di vita diversi, più genuinamente evangelici”: lo afferma il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia e presidente della Conferenza episcopale italiana, in vista della Giornata mondiale dei poveri del 19 novembre. In tale occasione il porporato ha inviato una lettera al clero e agli operatori pastorali diocesani, presentando il tema della stessa Giornata, attraverso il quale “il Santo Padre ci propone di superare una carità episodica e non coinvolgente, in favore di un impegno fattivo e costante a fianco dei poveri. Essi, infatti, non vanno visti solo come destinatari di beni e servizi che li soccorrano nei loro bisogni, ma come fratelli cui farsi vicini”. Nella diocesi di Perugia-Città della Pieve, dove si sono tenute in ottobre iniziative di sensibilizzazione-richiamo al tema della Giornata, sono diversi gli incontri organizzati per il 19 novembre. In alcune strutture socio-caritative e comunità parrocchiali, anche di periferia, si terranno momenti conviviali preceduti da riflessioni e preghiere.

L’iniziativa di carattere diocesano, che vedrà la partecipazione del cardinale Bassetti, si terrà domenica 19, a partire dalle ore 18, a San Biagio della Valle di Marsciano, dove ci sarà l’inaugurazione del Centro sociale per anziani ristrutturato dalla Caritas di Unità pastorale unitamente al nuovo Centro di ascolto. Insieme alla Giornata dei Poveri sarà celebrata quella del Ringraziamento per i frutti della terra. A Perugia città si terranno alcune iniziative presso la Casa di accoglienza “San Vicenzo”, l’Oasi di Sant’Antonio e la parrocchia di Santo Spirito. In questa comunità parrocchiale si terrà un pranzo per le persone in difficoltà che vengono accolte ogni domenica mattina, prima della messa, per fare colazione con alimenti donati da pasticcerie e panetterie.