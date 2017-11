Diocesi: Pavia, stasera concerto “Was Gott tut, das ist wohlgetan” per i 500 anni della Riforma luterana

Sarà dedicato al tema “Was Gott tut, das ist wohlgetan – Ciò che Dio fa è ben fatto” il concerto per il cinquecentenario della Riforma luterana che si svolgerà stasera, alle 21, nella basilica di san Pietro in Ciel d’Oro, a Pavia. L’iniziativa, promossa dal Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, vedrà come protagonisti Karin Selva (soprano), Marta Fumagalli (mezzosoprano), Jonathan Pia (tromba barocca), Maria Cecilia Farina (organo) e l’Ensemble “Il furibondo” composta da Liana Mosca e Diego Castelli (violini), Gianni De Rosa (viola) e Marcello Scandelli (violoncello). Scrive nelle note di sala la responsabile della Commissione musicale del Comitato Pavia Città di Sant’Agostino, Maria Cecilia Farina: “Il ‘filo rosso’ dell’antologia bachiana di questo concerto è la centralità della figura di Cristo nella vita dei credenti che a lui si affidano, che in lui trovano rifugio e fonte di gioia”.