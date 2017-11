Diocesi: Catania, domani la XIII Giornata sociale per “costruire insieme la Città-Comunità”

Domani, sabato 18 novembre, dalle ore 9 alle ore 17,30, nell’aula magna del Seminario arcivescovile di Catania (Viale O. da Pordenone 24), l’Ufficio per i problemi sociali e il lavoro dell’arcidiocesi di Catania organizza la XIII Giornata sociale diocesana, con il tema “Costruiamo insieme la Città-Comunità. Un cammino di democrazia partecipativa”. Relatori saranno i professori dell’Università di Catania Andrea Bettetini e Matteo Ignaccolo. “L’iniziativa – spiega una nota della diocesi – ha come scopo di formare tutte le persone di buona volontà alla cittadinanza attiva per riappropriarsi della partecipazione politica, in vista del bene comune della città”. La Giornata sarà presieduta dall’arcivescovo di Catania, mons. Salvatore Gristina, e coordinata da don Piero Sapienza, direttore dell’Ufficio diocesano per i problemi sociali e il lavoro.