Plenaria Pcc: Vicuña (Univ. Católica de Chile), “scienziati salvaguardino dignità umana”. Arrivare a editing genetico gameti come alternativa a quello su embrioni

Ogni cellula contiene 46 cromosomi, due metri di Dna, tre miliardi di subunità di Dna, circa 20mila codici genetici. Intervenuto questo pomeriggio alla seconda sessione dell’assemblea plenaria del Pontificio Consiglio della cultura (Pcc) in corso fino al 18 novembre a Roma sul tema “Il futuro dell’umanità: nuove sfide all’antropologia”, Rafael Vicuña, biologo della Pontificia Universidad Católica de Chile (Santiago del Cile), si sofferma sugli sviluppi della genetica molecolare e, a conclusione della sua presentazione, sull’editing genetico sugli embrioni umani. “Sullo status morale dell’embrione umano – sottolinea – accordi generali sono difficili da raggiungere nella comunità scientifica. La tecnologia Crispr-Cas è semplice, poco costosa e accurata. Il suo rapido utilizzo nell’editing dell’embrione umano costituisce un chiaro esempio di come la scienza avanzi più in fretta della riflessione etica e della legislazione”. Oggi come non mai, il monito del genetista, “la comunità scientifica dovrebbe essere consapevole della sua grande responsabilità nella salvaguardia della dignità umana. Sfortunatamente, a causa delle diverse visioni sullo status morale dell’embrione umano, è difficile arrivare ad accordi generali”. Tuttavia, secondo l’esperto, “un affinamento delle tecniche potrebbe offrire l’alternativa del gene editing dei gameti anziché degli embrioni evitando così la manipolazione la distruzione di questi ultimi”. Sulla stessa linea Elena Giacchi (Università Cattolica del Sacro Cuore), moderatrice dell’incontro, che si sofferma sull'”orizzonte ampio e denso di interrogativi dal punto di vista bioetico, quando si parla di sperimentazione sugli embrioni o di terapie con gameti”. Questo, avverte, “conduce al passo successivo della fecondazione in vitro che porta alla spersonalizzazione della procreazione”.