Ben 125 coppie unite in matrimonio nel corso della stessa Messa. L’insolito rito è stato vissuto ieri ad Asunción, capitale del Paraguay, nella cattedrale metropolitana. Le coppie erano circondate dai familiari e il rito si è svoto in un clima di calore e festa. Il rito è iniziato nel sagrato, dove gli sposi hanno atteso le proprie spose, prima di entrare in processione in cattedrale. Le coppie provengono non solo dalla capitale, ma anche da diverse località del paese.