Papa Francesco: ricevuto in udienza il presidente dell’Austria

Nella mattinata di oggi, il Papa ha ricevuto in tdienza, nel palazzo apostolico vaticano, il presidente della Repubblica d’Austria, Alexander Van der Bellen, il quale si è successivamente incontrato con il cardinale segretario di Stato, Pietro Parolin, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. “Durante i cordiali colloqui sono state evocate le buone relazioni e la fruttuosa collaborazione che intercorrono tra la Santa Sede e l’Austria”, informa la Sala Stampa della Santa Sede: “Ci si è poi soffermati su questioni di reciproco interesse, quali la difesa dell’inviolabile dignità della persona umana, la promozione di una cultura dell’incontro e la sollecitudine per la cura del creato”. Infine, “si è messo in evidenza il ruolo della comunità internazionale nella ricerca di soluzioni pacifiche ai conflitti in atto in varie regioni del mondo, ribadendo anche l’impegno comune per un mondo privo di armi nucleari”.