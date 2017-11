Papa Francesco: in visita al presidio sanitario solidale in piazza Pio XII

In questi minuti Papa Francesco sta facendo visita al presidio sanitario solidale in piazza Pio XII, di fronte la basilica di San Pietro. Un appuntamento non previsto, che viene raccontato da Radio Vaticana. La struttura rientra nelle iniziative per la prima Giornata mondiale dei poveri, organizzata dal Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione, che si celebra questa domenica. Il Pontefice è al piccolo ospedale da campo e sta salutando un gruppo di poveri in attesa di essere visitati, i medici volontari che in questi giorni effettuano visite gratuite a quanti in difficoltà e gli operatori tutti. (segue)