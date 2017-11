Opera Don Orione: al via il convegno ammnistrativo economico internazionale

Si apre oggi, a Villa Lomellini a Montebello della Battaglia (Pv), il convegno amministrativo economico internazionale promosso dall’Opera Don Orione, fino al 18 novembre. Quest’anno ha come tema “Dio nostra gioia e nostra speranza. Seminare con larghezza per raccogliere in abbondanza”. Durante la tre giorni verranno affrontati temi quali le strategie e le esperienze di fundraising, la gestione e l’amministrazione delle opere complesse ed esperienze di accoglienza. Saranno circa in 60 tra religiosi e laici a prendere parte a questo importante appuntamento della famiglia orionina.

I lavori saranno coordinati da don Fulvio Ferrari, economo generale dell’Opera Don Orione. Previsti gli interventi, tra gli altri, di don Tarcisio Vieira, superiore generale dell’Opera Don Orione, di padre Giulio Albanese, direttore delle riviste Pontificie Opere Missionarie-Missio Italia, di Marco Grumo, docente della Facoltà di Economia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, di Luigi Ranieri, commercialista e consulente del lavoro e di don Jorge Torti, neo-presidente della Fondazione Don Orione.

“L’aspetto amministrativo – spiega don Ferrari, economo generale dell’Opera Don Orione – è molto importante per la Congregazione, perché senza risorse non si va da nessuna parte. Anche il Vangelo, senza la parte economica sarebbe monco. Quante volte Gesù interviene sul tema della ricchezza e della povertà. Per il mantenimento della Comunità vi erano delle persone che mettevano a disposizione i loro beni. Il Vangelo ci ricorda che tutta l’attività economica è volta all’annuncio della Buona Novella, della Parola di salvezza”.