Nicaragua: il card. Brenes confermato alla guida della Conferenza episcopale. Solidarietà a mons. Baez, attaccato dal presidente Ortega

I vescovi del Nicaragua, riuniti in questi giorni in assemblea, hanno eletto ieri i propri organi direttivi. Come presidente della Conferenza episcopale (Cen) è stato confermato il cardinale Leopoldo José Brenes Solórzano , arcivescovo di Managua, che ha guidato la Cem nell’ultimo triennio. Segretario generale e portavoce dell’episcopato sarà mons. Juan Abelardo Mata Guevara, vescovo di Estelí.

Nel corso della conferenza stampa mons. Mata Guevara ha ribadito la richiesta unanime dell’episcopato per un cambiamento del sistema elettorale in senso più democratico ed ha espresso la solidarietà dei vescovi nicaraguensi al confratello mons. Silvio José Báez, vescovo ausiliare di Managua, attaccato frontalmente e pesantemente dal presidente della Repubblica Daniel Ortega per la sua scelta di non votare in occasione delle recenti elezioni amministrative.