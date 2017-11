Mobilità sostenibile: Decaro (Anci) incontra Tamburi (Enel) per un accordo per infrastrutture elettriche nelle città metropolitane

Il presidente dell’Anci, Antonio Decaro, ha incontrato il direttore di Enel Italia, Carlo Tamburi, per individuare le prossime strategie di collaborazione. Tema centrale dell’incontro, si legge in una nota dell’Anci, la promozione della mobilità elettrica nelle città con iniziative concrete di collaborazione per sostenerne la diffusione. L’Anci proporrà ai sindaci metropolitani di Roma, Milano, Torino, Genova, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Catania, Messina e Cagliari un modello di protocollo per lo sviluppo delle infrastrutture elettriche nelle 14 aree metropolitane del Paese. L’ipotesi di collaborazione sarà presentata durante la prossima riunione del coordinamento dei sindaci metropolitani. Nel corso dell’incontro sono state condivise ulteriori iniziative comuni per la preparazione dei piani di emergenza per l’inverno, nell’ambito del protocollo sulla resilienza sottoscritto da Anci e Enel nell’ottobre 2016.