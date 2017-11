Migramed: Albanese (Caritas italiana), “alzare la voce per cambiare le politiche europee di accoglienza”

(da Amman) “Alzare la voce come network Caritas all’interno del contesto europeo è fondamentale per cambiare le politiche europee di accoglienza”. Lo ha detto al Sir Daniele Albanese, coordinatore dei corridoi umanitari di Caritas italiana, a margine di Migramed, l’incontro internazionale delle Caritas del Mediterraneo, in corso ad Amman, in Giordania, fino al 17 novembre. “Migramed 2017 in Giordania ha un senso importante perché cade nell’anno in cui stiamo registrando il maggior numero di morti nel Mediterraneo”, ha aggiunto Albanese, che sottolinea la necessità di “cambiare questa vecchia Europa, che sta mettendo i bastoni contro i migranti e il nostro futuro comune”.