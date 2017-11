Giornata mondiale poveri: Cesena, questa sera incontro con don Soddu. Sabato 18 novembre momento di preghiera, domenica 19 festa e pranzo con i bisognosi

In preparazione alla prima Giornata mondiale dei poveri, che si celebrerà domenica 19 novembre, questa sera a Cesena si svolgerà un incontro al quale parteciperà don Francesco Soddu, direttore di Caritas italiana, che parlerà de “La carezza della carità”. L’appuntamento, in programma alle 21 presso il seminario, l’ultimo della rassegna “Prendersi cura” promossa dagli Uffici diocesani per la famiglia e della pastorale sociale e dalla Caritas diocesana. Alla vigilia della Giornata, sabato 18 novembre, il nuovo “Binario 5” nei locali della cooperativa Cils vicino alla stazione ferroviaria, ospiterà dalle 21 un momento di preghiera a cui ne seguirà un altro di condivisione con i senza fissa dimora. Infine, domenica 19 novembre alle 12,30 nella chiesa di Sant’Agostino, in piazza Aguselli a Cesena, momento di festa con il pranzo con i poveri.