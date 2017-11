Diocesi: Perugia, domani e sabato l’Assemblea per riflettere sulla recente Visita pastorale del card. Bassetti

“Per una gioia perfette. Camminare insieme e testimoniare il Vangelo”, è il tema centrale dell’imminente Assemblea diocesana della Chiesa di Perugia-Città della Pieve, in calendario domani e sabato, nel capoluogo umbro. L’evento ecclesiale sarà vissuto come occasione di riflessione comunitaria su quanto è emerso dalla recente Visita pastorale (2013-2017) del cardinale arcivescovo Gualtiero Bassetti alle comunità parrocchiali delle 32 unità pastorali dell’arcidiocesi.

A spiegare le finalità di quest’Assemblea diocesana è il vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti, coordinatore della Visita pastorale: “Al termine di un cammino di Chiesa durato oltre tre anni, che si è concretizzato in quasi 700 incontri nelle comunità e sul territorio, è necessario un momento di sintesi e di discernimento. La Visita pastorale, infatti, non va considerata un semplice adempimento canonico, ma un momento di grazia, in cui una intera Chiesa si misura con le esigenze della ‘conversione pastorale’ indicata da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium. Nell’Assemblea si riprenderanno le fila del percorso fatto per guardare in avanti”.

I lavori di quest’Assemblea si suddividono in due parti, ciascuna con una propria “location”. La prima, che si terrà al Centro Congressi “A. Capitini”, domani (ore 15.30-19.30), verterà sull’ascolto dei relatori che offriranno una “lettura” dei risultati della Visita pastorale. La seconda, che si svolgerà in alcune sale e chiese del centro storico perugino con inizio e conclusione in cattedrale, sabato 18 novembre (ore 9-18), è dedicata a dodici gruppi di studio, che, al mattino, prenderanno in esame i contenuti delle relazioni del giorno precedente per poi, nel pomeriggio, lavorare attorno a temi definiti.

Ciascuno dei dodici gruppi di studio si occuperà di uno degli argomenti emersi durante la Visita pastorale del card. Bassetti. A discernere su queste tematiche di carattere pastorale sono chiamati più di 500 delegati, in rappresentanza delle 32 unità pastorali dell’arcidiocesi e dei 21 Uffici, Servizi e Organismi diocesani. Ad introdurre le relazioni sarà il card. Bassetti, che interverrà sul tema “La gioia della comunione e dell’evangelizzazione”. A seguire le relazioni del vescovo ausiliare mons. Paolo Giulietti su “I principali temi della Visita pastorale”, di don Paolo Asolan, docente alla Pontificia Università Lateranense, su “Le frontiere della sinodalità e della corresponsabilità”, e di don Andrea Lonardo, del Vicariato di Roma, su “Le frontiere della testimonianza e dell’annuncio”. Il card. Bassetti presiederà le celebrazioni delle Lodi mattutine e dei Primi Vespri nella cattedrale di San Lorenzo, sabato 18 novembre. Info: www.diocesi.perugia.it.