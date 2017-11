Comunicazioni sociali: Roma, il 14 dicembre premiazione della IV edizione del premio “Giuseppe De Carli”

Si svolgeranno giovedì 14 dicembre, a Roma, la giornata di studio e la cerimonia di premiazione della quarta edizione del premio “Giuseppe De Carli”, dedicato all’informazione religiosa. L’appuntamento è alle 16 nella sala Sisto V della Pontificia Facoltà teologica “San Bonaventura” Seraphicum (via del Serafico, 1), partner accademico assieme alla Pontificia Università della Santa Croce. Dopo i saluti istituzionali, si terrà la tavola rotonda sul tema “Il linguaggio di un pontificato. Papa Francesco in parole e immagini” con gli interventi di Lucio Brunelli, direttore delle testate giornalistiche di Tv2000 – Radio Inblu, Alessandro Gisotti, del coordinamento social media della Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede, Ángeles Conde, corrispondente di RomeReports TV News Agency, ed Evandro Inetti, fotoreporter di ZumaPress, moderati da Alessandra Ferraro, vice caporedattore Rai. A seguire la cerimonia di premiazione che vedrà la proclamazione dei primi tre classificati nella sezione della carta stampata, dei primi tre dell’emittenza televisiva e dei primi due della sezione giovani. Nel corso della proclamazione dei vincitori, sarà consegnato anche il Premio alla carriera attribuito direttamente dall’Associazione “Giuseppe De Carli – Per l’informazione religiosa”. Durante l’evento, infine, sarà presentata anche la nuova pubblicazione dal titolo “Giornalismo come vocazione e missione”, a cura di Elisabetta Lo Iacono e Giovanni Tridente, che raccoglie gli atti della precedente edizione oltre ad una sezione di approfondimento sulla figura di Giuseppe De Carli e sull’etica nell’informazione. Il premio “Giuseppe De Carli” gode del patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti – Consiglio nazionale, di Rai Vaticano, dell’Ucsi, della Fisc e del Parco nazionale della pace di Sant’Anna di Stazzema (Lu) e si avvale di Bper Banca come sponsor sostenitore e del contributo della Editrice Shalom.