Chiese campane: sabato 18 novembre si presenta il Dossier regionale sulle povertà 2017

Sabato 18 novembre, alle ore 10, nell’auditorium del Seminario maggiore di Pozzuoli (via Campi Flegrei, 12) – sarà presentato il Dossier regionale sulle povertà 2017, curato dalla Delegazione regionale della Caritas Campania. Interverranno il card. Crescenzio Sepe, presidente della Conferenza episcopale campana (Cec) e arcivescovo metropolita di Napoli, mons. Gennaro Pascarella, vescovo di Pozzuoli, mons. Antonio Di Donna, vescovo di Acerra e delegato alla Carità per la Cec, e mons. Antonio De Luca, vescovo di Teggiano-Policastro. La presentazione dei dati è affidata a Ciro Grassini, sociologo e coordinatore del Dossier. Modererà l’incontro Pino Ciociola, giornalista di Avvenire.

“Il Dossier regionale sulle povertà in Campania – ricorda una nota – è una pubblicazione annuale realizzata dal 2004 dalla Delegazione regionale Caritas, per dare una voce e un volto ai tanti poveri che ogni giorno si rivolgono ai Centri di ascolto. Lo sforzo compiuto in questi anni dalle Caritas diocesane della regione ha permesso di evidenziare gli aspetti fondamentali del fenomeno della povertà in Campania, ma soprattutto ha mostrato come esso è cambiato e si è evoluto nel tempo”.