America Latina: Carriquiry (Cal), “elezione e pontificato di Papa Francesco è un altro avvenimento capitale nella storia” del Continente

“L’elezione e l’odierno pontificato di Papa Francesco è un altro avvenimento capitale nella storia dei latinoamericani”. Lo ha affermato questa sera Guzmán Carriquiry Lecour, segretario della Pontificia Commissione per l’America Latina (Cal), chiudendo la presentazione del suo libro “Memoria, coraje y esperanza. A la luz del Bicentenario de la Independencia de América Latina”, svoltasi alla Lumsa di Roma. Carriquiry ha ringraziato i presenti e Papa Francesco che ha firmato prima come cardinale e poi come Santo Padre, presentazione e prologo al volume. E proprio su questo fatto, Carriquiry ha raccontato: “Il giorno dopo a quello in cui gli è stato consegnato il libro, il Papa mi ha telefonato dicendomi, con il suo consueto humor, che le parti che gli erano piaciute di più erano la presentazione e il prologo”. Richiamando proprio quello che il Pontefice ha scritto, cioè che “l’apparizione di nostra Signora di Guadalupe” e “le gesta patriottiche dell’emancipazione latinoamericana” sono come “due avvenimenti fondanti della nostra Patria grande”, il segretario della Cal ha aggiunto “con buona ragione” che il pontificato di Francesco è “un altro avvenimento capitale nella storia dei latinoamericani”. E se “l’incerto cammino dell’indipendenza non è ancora concluso” non “lo è l’esplosione di gioia e di empatia suscitate dall’odierno pontificato”. Il libro – ha spiegato l’autore – “vuole essere una pietra in mezzo ad acqua un po’ stagnante. Da Carriquiry l’invito a “non sprecare i grandi avvenimenti della nostra storia”. “Il pontificato di Francesco, carico di gravi esigenze e responsabilità, porta con sé – ha sostenuto – il richiamo ad una nuova evangelizzazione dei nostri popoli e a rinnovate gesta patriottiche per costruire una fraterna casa per tutti senza esclusioni”. “Che non si dica più che l’America Latina è il continente delle occasione perdute”, ha concluso.