Università Cattolica: Gentiloni, “l’Italia è orgogliosa del vostro lavoro. Il governo vi ringrazia e ha fiducia in voi”

Roma 15-11-2017 Università Cattolica, inaugurazione anno accademico Ha partecipato il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni Ph: Cristian Gennari/Siciliani

“Sono qui per testimoniare una cosa molto semplice: l’Italia è orgogliosa del vostro lavoro e del fatto che la vostra Università non statale e il vostro Policlinico siano un luogo di eccezionale eccellenza, un luogo che fa un servizio alla città di Roma e al Paese. Sono qui innanzitutto per dirvi grazie. Il governo vi ringrazia e ha fiducia in voi “. Così il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, intervenuto questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico 2017–2018 della sede romana dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. “La vostra Università e il Policlinico – prosegue il premier – sono vissuti dalla città come una risorsa. Per noi è importante che al centro sia messa la persona in un’ottica universale che va al di là del ceto sociale, delle origini. Chi presta il suo lavoro nella sanità fa gli interessi del Paese ma risponde anche ai richiami della propria coscienza”. “Al servizio della persona è anche la scienza. Al servizio della persona e non all’inseguimento di superstizioni – puntualizza Gentiloni, con un sottinteso riferimento alla questione vaccini -. È giusto che contro cose che circolano si sia mobilitato il mondo della ricerca. Noi, e ringrazio Beatrice Lorenzin, abbiamo preso decisioni importanti perché la scienza è al servizio dell’uomo e deve essere protetta e incoraggiata dalle istituzioni”.