Sparatoria in scuola Usa: mons. Soto (Sacramento) alle famiglie delle vittime, “siamo con voi, non siete soli”

“Siamo con voi. Non siete soli”. Mons. Jamie Soto, vescovo di Sacramento, ha voluto esprimere la sua vicinanza alle famiglie straziate dalla sparatoria di ieri nella scuola di Rancho Tehama e nella contea di Corning. Un uomo di 44 anni con seri problemi mentali, Kevin Janson Neal, ha aperto il fuoco contro tre vicini, e con il suo furgone si è scaraventato contro un scuola sparando all’impazzata e ferendo altre dieci persone tra cui parecchi bambini. L’uomo era noto per accessi d’ira che culminavano in sparatorie notturne nel cuore della notte dentro il suo giardino. Sia la sorella che i vicini avevano più volte segnalato la pericolosità dell’uomo, morto anche lui nello scontro a fuoco con la polizia locale che ha tentato di fermarlo.

Il vescovo Soto ha appreso la notizia mentre si trovava a Baltimora per l’assemblea annuale dei vescovi statunitensi. Prendendo la parola durante la sessione plenaria, ancora sotto choch, ha invitato tutti i presenti a recitare un’Ave Maria e a pregare “per l’ennesima tragedia legata alle armi: una violenza insensata che ha colpito famiglie e bambini innocenti”, ha dichiarato poco dopo alla stampa. Mons. Soto ha ricordato che “i pastori e i presidi delle scuole cattoliche stanno lavorando a piani di sicurezza per le scuole”, ma c’è la consapevolezza che ben altro va fatto. Una legge severa sul controllo delle armi è stato anche uno dei punti dibattuti all’assemblea dei vescovi e ricordato anche nella prolusione iniziale del presidente della Conferenza episcopale Usa, card. Daniel DiNardo. Intanto il vescovo di Sacramento ha messo a disposizione consulenti e psicologi che aiutino gli studenti e tutti quelli che sono stati colpiti dalla tragedia. “Chiediamo a Dio di guidarci con saggezza e grazia in questi momenti strazianti e speriamo di poter continuare a servirlo come oasi di speranza e di misericordia”, ha concluso mons. Soto.