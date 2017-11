Papa Francesco: udienza, arriva sulla jeep bianca con la copertura antipioggia

foto SIR/Marco Calvarese

Il Papa è arrivato oggi in piazza San Pietro con un po’ di anticipo rispetto al solito, intorno alle 9.10. Ad accoglierlo, come sempre, una folla festante e colorata, soprattutto negli striscioni. “Por favor bendiga mi madre”, recita ad esempio uno striscione in spagnolo con scritta nera in campo bianco, su un semplice lenzuolo. Un altro striscione, retto da un gruppo di adolescenti, informa Francesco che i ragazzi hanno fatto 600 chilometri per poterlo raggiungere e partecipare all’appuntamento del mercoledì in piazza San Pietro. Oggi la jeep bianca ha la speciale copertura trasparente antipioggia, viste le previsioni fosche sulla Capitale. Sceso dalla papamobile, Francesco ha salutato un gruppo di famiglie in prima fila dietro le transenne, stringendo le mani soprattutto dei più piccoli, uno dei quali gli ha porto un peluche rosa, al centro anche di uno striscione appeso alla transenna.