Papa Francesco: saluta l’equipaggio della nave spagnola Cantabria in servizio nel Mediterraneo

foto SIR/Marco Calvarese

“Dopo vorrei sentirvi!”. È lo speciale saluto destinato dal Papa ai ragazzi della banda musicale di Reggio Calabria. Durante i saluti ai fedeli di lingua italiana, che come di consueto concludono l’udienza del mercoledì, Francesco ha salutato tra gli altri il coordinamento tra le Associazioni italiane giovani con diabete e i Frati Minori Cappuccini, giunti a Roma per il Consiglio internazionale per la formazione dell’Ordine. Salutando i pellegrini di lingua inglese, il Papa si è rivolto anche a fedeli provenienti da Hong Kong. Durante i saluti di lingua spagnola, Francesco ha salutato in particolare l’equipaggio della nave Cantabria, che presta il suo servizio nel Mediterraneo in favore dei migranti.