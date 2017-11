Giornata mondiale poveri: Misericordie, a piazza Papa Pio XII, a Roma, un presidio sanitario per persone vulnerabili

Massiccia presenza di volontari toscani in piazza San Pietro a Roma al presidio sanitario per persone vulnerabili allestito dalle Misericordie in occasione della Giornata mondiale dei poveri, indetta da Papa Francesco per domenica prossima, 19 novembre. Le Misericordie d’Italia, rispondendo all’appello del Pontefice, si sono fatte parte attiva di questa iniziativa e hanno allestito in piazza Papa Pio XII (antistante San Pietro) un presidio, composto da 5 ambulatori, che per tutta la settimana sarà a disposizione dei poveri erogando visite e prestazioni sanitarie e consegnando anche una prima dotazione di farmaci che i medici in servizio ritengono necessari. La presenza costante nel presidio è di una quindicina di persone; i volontari ruotano e si avvicendano con altri confratelli in arrivo ogni giorno. La gran parte di loro e delle strutture proviene da Misericordie della Toscana. All’interno del presidio è presente anche un punto di ristoro, grazie al “carrello mobile” della Federazione delle Misericordie toscane, dove quanti usufruiscono del presidio sanitario possono recuperare energie (e calore visto il freddo di questi giorni) con bevande calde e snack, donate da Unicoop Firenze e Banco Alimentare.

“Quando il Papa chiama, noi ci mobilitiamo – dice il presidente delle Misericordie della Toscana, Alberto Corsinovi – e moltiplichiamo l’impegno che, ogni giorno, nelle nostre comunità, mettiamo nel farci prossimi dei più poveri e bisognosi. Le statistiche dicono che, a causa della crisi, gli italiani si curano meno e impiegano meno risorse per la prevenzione. Con questo presidio chiesto dal Papa offriamo un piccolo contributo perché anche i più poveri possano permettersi un check-up medico”.