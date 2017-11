Giornata mondiale poveri: Faenza-Modigliana, tra sabato 18 e domenica 19 novembre evento per i giovani di condivisione con bisognosi e senza fissa dimora

Un evento per coinvolgere i giovani della diocesi di Faenza-Modigliana in un’esperienza di condivisione diretta con i più poveri della città in preparazione al Sinodo diocesano dei giovani. È la proposta lanciata per sabato 18 e domenica 19 novembre, in occasione della prima Giornata mondiale dei poveri, dalla Caritas diocesana di Faenza e dall’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, insieme all’unità di strada della stazione, alle Pastorali giovanile, vocazionale e missionaria, all’Azione Cattolica, all’associazione Farsi prossimo e all’Associazione mondo indiviso (Ami). L’iniziativa prenderà il via alle 19 con una cena con gli ospiti presso il seminario vescovile alla quale parteciperà anche il vescovo di Faenza-Modigliana, mons. Mario Toso. A seguire festa con musica e testimonianze. Alle 23, poi, nella cripta del seminario, sarà celebrata una veglia di preghiera. Da mezzanotte i giovani trascorreranno la notte in strada “per condividere insieme – si legge in una nota – l’esperienza che vivono ogni giorno i senza fissa dimora”. Per le 7 è prevista, in seminario, la colazione insieme. Poi alle 8, presso il monastero Ara Crucis, ci sarà la consegna delle intenzioni e del mandato a testimoniare nelle proprie parrocchie ciò che si è vissuto.

Sul territorio, proseguiranno le iniziative di incontro e condivisione con le comunità dei richiedenti asilo presenti in diocesi e l’attività delle unità di strada in visita settimanale a persone senza fissa dimora e ragazze di strada.