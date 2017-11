Giornata mondiale poveri: Croazia, Caritas Zagabria nelle stazioni per portare aiuti ai senzatetto. Appello del card. Bozanic

In una lettera speciale diffusa in occasione della Giornata mondiale dei poveri, l’arcivescovo di Zagabria, card. Josip Bozanic, spiega il desiderio di Papa Francesco “nella settimana che precede il 19 novembre di trovare momenti di incontro, amicizia, solidarietà e aiuto concreto con le persone bisognose e coloro che necessitano difesa e aiuto”. “Ogni sforzo simile – afferma il cardinale – sarà apprezzato dal Signore verso cui tutti stiamo andando”. Nell’arcidiocesi di Zagabriа la Giornata mondiale dei poveri sarà celebrata in collaborazione con la Caritas. Sabato, 18 novembre, in serata, gli operatori Caritas insieme ai volontari gireranno per le stazioni dell’autobus e quelle ferroviarie come anche nei tram notturni per incontrare i senzatetto che vi soggiornano. L’idea è di fornire ai poveri un pacco alimentare. Domenica 19 novembre la Messa delle 11 nella cattedrale sarà dedicata ai poveri; seguirà un pranzo con i poveri nella mensa gestita dalle Missionarie della carità a Zagabria. Il card. Bozanic inoltre invita tutti i parroci insieme alle Caritas parrocchiali e ai propri fedeli a trovare un modo opportuno e organizzarsi per celebrare adeguatamente la Giornata mondiale dei poveri.