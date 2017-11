Giornata mondiale poveri: Catania sabato 18 una veglia di preghiera. Domenica Messa e pranzo per i bisognosi

La prima Giornata mondiale dei Poveri – istituita da Papa Francesco – si celebrerà, tra sabato e domenica, anche nella diocesi di Catania, presso il santuario di San Francesco d’Assisi all’Immacolata. Sabato 18 novembre, alle ore 20.30, si comincerà con una veglia di preghiera ispirata al tema proposto dal Santo Padre: “Non amiamo a parole ma con i fatti”. Domenica 19 novembre, alle ore 11, si procederà con la celebrazione eucaristica presieduta da don Piero Galvano, direttore della Caritas diocesana di Catania. Nella stessa giornata, alle ore 13, sarà il momento del pranzo di Santa Elisabetta, nel corso del quale i volontari prepareranno i pasti per centinaia di bisognosi della città. L’evento vedrà la benedizione di mons. Salvatore Gristina, arcivescovo di Catania, e l’intervento di Enzo Bianco, sindaco di Catania. Saranno “due giorni di riflessione e attività concrete sul tema della povertà”, che “non può essere considerata un concetto astratto. Le due giornate sono organizzate dall’arcidiocesi di Catania e dall’Ordine francescano secolare (zona Catania), in collaborazione con la Caritas diocesana di Catania e col gratuito patrocinio del comune di Catania. Ha partecipato, inoltre, l’istituto tecnico industriale “S. Cannizzaro” di Catania.

Anche il luogo dell’incontro tra la comunità catanese dei volontari e gli ultimi della città risponde a una precisa scelta simbolica e sostanziale. Lo ha spiegato don Piero Galvano: “S. Francesco ha cambiato la Chiesa. Nella Giornata mondiale dei poveri, abbiamo scelto la chiesa di S. Francesco all’Immacolata per dare alla nostra diocesi un chiaro messaggio: siamo chiamati a vivere e a mettere in pratica la spiritualità di S. Francesco, una Chiesa povera per i poveri. Dobbiamo cambiare vita, dobbiamo convertirci e attuare la regola della ‘condivisione’ come espressione dell’amore verso Dio e il prossimo”.