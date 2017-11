Diocesi: Termoli-Larino, al via il 17 novembre un corso di economia civile

Prenderà il via venerdì 17 e sabato 18 novembre il corso di economia civile promosso dalla diocesi di Termoli-Larino e dal Progetto Policoro con la Scuola di economia civile – Polo “Lionello Bonfanti” di Incisa e Figline Valdarno (Fi). “Il percorso formativo, condiviso dal vescovo Gianfranco De Luca, si svolgerà fino a maggio 2018 e – si legge in una nota – sarà articolato in sei moduli: cinque il venerdì e il sabato alla Casa di Formazione diocesana ‘Giovanni XXIII’ di Larino e uno alla sede nazionale della Scuola di economia civile”. “L’obiettivo di questo percorso formativo – spiega Fabio Cordella, responsabile del Progetto Policoro per la diocesi di Termoli-Larino – è quello di chiarire il concetto di ‘bene comune’ nel suo insieme e con esempi concreti ed esperienze riuscite. Affronteremo argomenti come pubblica felicità, gratuità e reciprocità, per diffondere il messaggio che lavorando insieme condividendo lo stesso obiettivo si possono realizzare dei grandi cambiamenti all’interno dei nostri territori”. Relatori delle prime due giornate (venerdì dalle 9 alle 17.30, sabato dalle 9 alle 13) saranno Vera Negri Zamagni, professore ordinario di Storia economica all’Università di Bologna, e Ivan Luigi Vitali, direttore generale dell’associazione familiare “conVoi” di Milano. Entrambi sono docenti della Scuola di economia civile, realtà nata “dall’incontro di studiosi, esperti di impresa, operatori economici e istituzioni, sensibili all’idea di un’economia al servizio della persona e attenta all’ambiente e al territorio”. Numerose sono state le adesioni al corso. “Senza una nuova cultura economica e del lavoro – conclude Cordella – è difficile immaginare un futuro sostenibile”.