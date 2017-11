Unione apostolica clero: confermato mons. Magrin presidente

Mons. Giuseppe Magrin è stato confermato presidente internazionale dell’Unione apostolica del clero (Uac) per i prossimi cinque anni. Lo hanno deciso i membri dell’Uac durante l’assemblea in corso a Roma. Mons. Magrin, 79 anni, è stato alla guida dell’Unione dal 1991 al 2004 e poi dal 2012 al 2017. Negli otto anni in cui non è stato presidente si è occupato della formazione del clero nei seminari in terra di missione. “Andrò a visitare i collegi di Roma dove tanti giovani preti potranno diventare animatori, una volta tornati nelle loro diocesi”, ha annunciato dopo la conferma deliberata dall’assemblea. L’obiettivo principale resta, a suo avviso, la “realizzazione di una direzione dell’Uac nelle singole diocesi”.