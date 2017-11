Torino Film Festival: presentata la 35ª edizione con 36 anteprime mondiali. Premio al compositore Pino Donaggio e omaggio a Brian De Palma.

È stata presentata oggi a Roma e a Torino la 35ª edizione del Torino Film Festival (Torinofilmfest.org), sotto la direzione artistica di Emanuela Martini, che si svolgerà nel capoluogo piemontese dal 24 novembre al 2 dicembre 2017. Il festival del cinema di Torino vanta numeri importanti in termini di presenze cinematografiche: 134 lungometraggi, 10 mediometraggi e 25 cortometraggi, tra cui 36 anteprime mondiali e 59 anteprime italiane. Film d’apertura, venerdì 24 novembre, sarà la commedia britannica “Finding Your Feet” (“Ricomincio da me”) di Richard Loncraine, con nel cast Imelda Staunton e Timothy Spall.

Sezione di punta della manifestazione piemontese è Torino 35, dedicata ai giovani autori emergenti: 15 film si contenderanno i riconoscimenti assegnati dalla giuria internazionale presieduta dal regista cileno Pablo Larraín (“Jackie”) – tra i giurati c’è anche l’attrice italiana Isabella Ragonese. In gara l’Italia è rappresentata da Andrea Tagliaferri e Jacopo Quadri, ma anche dall’italo-scozzese Armando Iannucci.

Il nostro Paese trova poi un’importante vetrina nella sezione Festa Mobile, dove passeranno l’ultimo capitolo della saga di Sydney Sibilia “Smetto quando voglio. Ad honorem”, “Amori che non sanno stare al mondo” di Francesca Comencini e “L’altrove più vicino” di Elisabetta Sgarbi.

La sera del 29 novembre verrà consegnato il Gran Premio Torino al compositore Pino Donaggio, che nella sua carriera ha all’attivo importanti collaborazioni, tra cui Brian De Palma, Dario Argento, Pupi Avati, Liliana Cavani, Troisi-Benigni (“Non ci resta che piangere”); per il piccolo schermo Donaggio ha composto le musiche di “Don Matteo”, “Raccontami” e “Un passo dal cielo”.

E proprio al regista statunitense Brian De Palma (classe 1940) il Torino Film Festival renderà omaggio con una retrospettiva. Tra i suoi titoli maggiormente noti: “Scarface”, “Carlito’s Way”, “Gli intoccabili”, “Mission: Impossible” e “Black Dahlia”.