Terremoto Iraq-Iran: Protezione civile, “partiti gli aiuti italiani”

“Un volo cargo boeing 767 dell’Aeronautica militare è decollato questa mattina dall’aeroporto militare di Pratica di Mare per Brindisi, da dove è ripartito con un carico di 15 tonnellate tra tende autostabili, coperte, kit cucina e igienico-sanitari, destinato alle popolazioni irachene colpite dal sisma”. Lo annuncia con una nota il dipartimento della Protezione Civile, intervenuto col ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale assieme al Comando operativo di vertice interforze, alle dipendenze del ministero della Difesa, per “contribuire all’assistenza delle popolazioni colpite dal forte terremoto in Iran e Iraq”. “Con lo stesso volo – si legge nel comunicato – è partito anche un team di esperti delle amministrazioni coinvolte che, attraverso il personale diplomatico italiano presente sul posto, provvederà alla consegna dei materiali alle autorità locali”.