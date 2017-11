Scuola: Colombo (Forum famiglie), “genitori sono richiamati ad una presenza attiva sui temi della parità dei sessi e della violenza contro le donne”

“I temi del rispetto, della violenza contro le donne, della parità dei sessi sono linguaggi nuovi da approfondire nella chiarezza e trasparenza in un reale pluralismo educativo e culturale. I genitori sono richiamati ad una presenza attiva dentro le scuole per sostenere e condividere con i docenti le scelte formative”. Lo afferma Maria Grazia Colombo, vicepresidente del Forum delle associazioni familiari, a seguito della riunione di insediamento presso il ministero dell’Istruzione, dell’università e delle ricerca dell’Osservatorio nazionale per il monitoraggio e la promozione di iniziative sulla parità tra i sessi e il contrasto della violenza contro le donne. Presenti, oltre il Forum delle famiglie, un centinaio di realtà territoriali e nazionali che operano con la scuola in occasioni di confronto formativo per genitori, docenti e studenti. “C’è molto da fare”, commenta Colombo, secondo cui “il rischio oggi è che la scuola diventi sempre più un contenitore in cui inserire progetti, sperimentazioni e attività varie”. “Stamattina – prosegue – al tavolo dell’Osservatorio è uscita con chiarezza l’immagine di una scuola fragile ed anche sola, isolata, che sempre più ha bisogno di comunicare con il territorio”. È necessario “quindi non una scuola come terra di conquista ma campo da coltivare”.