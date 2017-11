Regno Unito: diocesi di Nottingham, adorazione eucaristica in 86 scuole

Un giorno dedicato all’adorazione dell’Eucarestia perché gli alunni, in tutte le scuole della diocesi di Nottingham, riscoprano il valore di questo modo unico di pregare. La giornata scelta dal vescovo Patrick McKinney è venerdì 24 novembre, quando, in tutte e 86 le scuole elementari e superiori, presidi, insegnanti, genitori e allievi si ritroveranno davanti al Santissimo Sacramento. Il vescovo McKinney ha anche registrato una riflessione che verrà diffusa, online, nei vari istituti di questa diocesi del nord di Inghilterra. È una delle tante iniziative con le quali la Chiesa cattolica di Inghilterra e Galles si sta preparando al congresso eucaristico che si terrà a Liverpool dal 7 al 9 settembre 2018. Voluto fortemente dalla Conferenza episcopale, il congresso sarà un momento importante “di rinnovamento” per gli abitanti del Regno Unito fedeli al Papa e anche un’occasione di bilancio su quanta strada è stata fatta dal 1908 quando, in questo Paese, la processione venne abolita per i forti sentimenti anticattolici. “Saranno gli alunni stessi a preparare l’adorazione grazie al materiale, diffuso dal dipartimento della formazione della diocesi, intitolato Encounter Him”, ovvero “IncontrarLo”, spiega Lisa Atkins, preside alle scuole elementari di Loughborough, uno degli istituti coinvolti dall’iniziativa. “Questa risorsa suggerisce come organizzare la sala dove verrà ospitata l’Eucarestia e quali preghiere offrire al Signore”.