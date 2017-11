Parlamento Ue: Premio Lux al film “Sameblod” che racconta le vicende del popolo della Lapponia

(Strasburgo) “Sameblod” (Sangue Sami) di Amanda Kernell è il film vincitore del Premio Lux 2017, assegnato oggi dal Parlamento europeo. Il film, risultato di una cooperazione svedese, danese e norvegese, racconta la storia di una ragazza lappone che negli anni ‘30 decide di abbandonare la comunità in cui vive per identificarsi nella società svedese e che per questo subisce razzismo e incomprensione. Gli altri due film finalisti erano “Western” di Valeska Grisebach e “120 Battements par minutes” (120 battiti al minuto) di Robert Campillo. Il premio è stato consegnato alle sorelle Lene Cecilia Sparrok (che interpreta Elle Marja) e Mia Erika Sparrok (Njenna), le quali hanno ricordato le sofferenze e le discriminazioni subite dal popolo Sami della Lapponia.