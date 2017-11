Papa Francesco: a Tv2000, “Dio non nasconde la sua volontà a chi la cerca e aspetta anche chi non la cerca”

“Se noi siamo sinceri e aperti al Signore, riusciremo a fare la volontà di Dio, perché lui non nasconde la sua volontà, la fa capire a quelli che la cercano. E a quelli che non gli importa li lascia e li aspetta. Lui aspetta sempre”. Lo afferma Papa Francesco, nella quarta puntata del programma “Padre nostro”, condotto da don Marco Pozza, in onda su Tv2000 alle 21.05 di domani, mercoledì 15 novembre. Dio, prosegue il Papa, vuole che “nulla vada perduto”, è un “Dio in attesa. È per questo che quando si accorge che qualcosa è perduta lascia quello che non è perduto e va a trovare quella smarrita”.

Il Papa dialoga con il giovane cappellano del carcere di Padova, don Pozza, nell’introduzione di ogni puntata. Il programma, nato dalla collaborazione tra la Segreteria per la Comunicazione della Santa Sede e Tv2000, è strutturato in nove puntate, trasmesse ogni mercoledì, nel corso delle quali don Pozza incontra anche noti personaggi laici del mondo della cultura e dello spettacolo. Nella quarta puntata ospiti saranno gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger. Dall’incontro, dalle parole e dalle risposte del Papa a don Pozza è nato anche il libro “Padre nostro” di Papa Francesco, edito da Rizzoli e Libreria Editrice Vaticana, in uscita in Italia il 23 novembre.